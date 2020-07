Accord pour un premier départ? Cuisance répond à l’intérêt d’AVB, l’avenir de Mitroglou… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce samedi : Accord pour un premier départ? Cuisance répond à l’intérêt d’AVB, l’avenir de Mitroglou…

Mercato OM : Accord pour un premier départ à 8 millions d’euros?

Les rumeurs vente OM et les probables arrivés de Balerdi et Slimani rythment l’actualité ces dernières semaines… Côté départs, peu d’infos et de rumeurs bien que Maxime Lopez soit toujours sur les tablettes du FC Séville.

Depuis plusieurs semaines, les noms de Bouna Sarr et de Maxime Lopez sont cités parmi les pistes du FC Séville. Le bon coup réalisé par Monchi avec Lucas Ocampos donnerait de nouvelles idées au directeur sportif…

Accord entre le FC Séville et l’OM pour Maxime Lopez?

Cette semaine, le média espagnol La Razon affirme d’ailleurs que l’Olympique de Marseille et le club andalou ont trouvé un accord pour le milieu de terrain. Le montant évoqué est de 8 millions d’euros pour que Lopez quitte la Ligue 1 et rejoigne la Liga dès cet été.

Estadio Deportivo affirme de son côté que Bouna Sarr pourrait quitter l’OM contre 15 millions d’euros. Pour le remplacer, Kenny Lala serait pressenti et surtout totalement validé par André Villas-Boas.

Mercato OM : Cuisance répond à l’intérêt de Villas-Boas !

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Mickaël Cuisance s’est exprimé à ce sujet dans un entretien accordé à L’Equipe.

Mickaël Cuisance fait parti des joueurs pistés par André Villas-Boas pour ce mercato estival. Le milieu de terrain français qui évolue au Bayern Munich a répondu aux questions de L’Equipe.

Marseille c’est une belle histoire, c’est beau, mais… — CUISANCE

Flatté par l’intérêt de l’Olympique de Marseille, l’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach veut s’imposer au Bayern.

« J’ai vu les clubs, c’est flatteur. Marseille c’est une belle histoire, c’est beau. C’est un club mythique qui a gagné la Ligue des champions. Avec ce que le coach fait, il les a ramenés en C1, je suis content pour eux. Mais aujourd’hui je reste focus sur ce que je dois faire. Et mon projet au Bayern. Un jour quand je serai en A, les Français me connaîtront (rires). C’est mon objectif, a encore rappelé Michaël Cuisance. Je suis au Bayern: une fois que j’y jouerai régulièrement, si je bosse, pourquoi n’y croirais-je pas? »

Mickaël Cuisance – Source : L’Equipe

Mercato OM : « L’avenir de Mitroglou s’écrit loin de Marseille… »

Ce samedi dans son édition du jour, le journal La Provence nous donne des nouvelles de Kostas Mitroglou. Le Grec qui n’a pas été appelé par André Villas-Boas pour le stage en Allemagne ne devrait pas rester à Marseille.

L’Olympique de Marseille poursuit sa préparation d’avant-saison. Après deux semaines de stage au Portugal, direction l’Allemagne pour Steve Mandanda, Dimitri Payet et leurs coéquipiers ! Si André Villas-Boas a fait appel à Christopher Rocchia, absent à Faro pour une blessure, toujours aucun signe de Kostas Mitroglou.

Mitroglou n’affole pas les courtisans

L’international grec qui revient du PSV Eindhoven où il était en prêt ne semble pas faire parti des plans du coach portugais. Ce samedi dans son édition du jour, La Provence précise même que l’avenir de l’attaquant s’écrit en dehors de Marseille. Le coach portugais ne lui ferait pas du tout confiance et aimerait donc s’en séparer.

Seul hic, l’ancien joueur de Benfica « n’affole pas les courtisans »… Entaché par ses deux prêts ratés aux Pays-Bas et à Galatasaray, le profil de Mitroglou ne plaît pas aux clubs. L’OM va devoir trouver une solution pour le joueur recruté pour 15 millions d’euros au mercato estival 2017.