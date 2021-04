Accrochons-nous ! [Thierry B Audibert]

Voilà vé, nous sommes désormais des supporters en roue libre. Nous n’allons tout de même pas nous passionner pour la 5e place, la seule qui reste intéressante en vue d’une Coupe d’Europe, dans l’hypothèse où un qualifié pour la Ligue des Champions viendraient à remporter la Coupe de France.



Tu sais même pas quel genre d’équipe sera là nôtre la saison prochaine. Nos amis insiders ont beau nous dire que nous allons voir ce que nous allons voir en mai, ou en juin… ou en juillet, les plus raisonnables d’entre nous sont obligés de se dire qu’il n’y a toujours rien d’officiel ou en voie de le devenir.



Intérêt limité pour la fin de saison.



Nous avons beau rêver d’une vente à un propriétaire très fortuné, nous devons bien enregistrer que ce n’est qu’un rêve pieux pour l’instant. Le prince n’est toujours qu’un mirage dont certains nous portent la bonne nouvelle. On peut prendre acte de leurs promesses sans forcément y souscrire béatement.



Et ce ne sont pas les non-propos de Gaudin qui me feront changer d’avis.



Sur le plan sportif, nous portons une attention à la manière dont Sampaoli va encore faire progresser le jeu de l’équipe, s’il le peut. Le coach argentin n’a pas tous les vaillants à sa disposition qui lui permettraient de transcender l’équipe. Il n’a pas tous les talents non plus. À part Kamara et Gueye.



Alors, on a beau nous annoncer trois suspendus côté dijonnais, doit-on vraiment tenir compte de ce genre d’ info ? À la marge, oui, mais sans plus. L’enjeu sera désormais de voir comment les joueurs ont décidé de se mettre au service de leur coach.



Les efforts consentis seront-ils à la hauteur des situations contractuelles des uns et des autres ? Nous ne pouvons que l’espérer. Ceux qui restent voudront prouver au coach qu’ils pourront s’insérer dans le projet, à condition qu’il en existe vraiment un, ceux qui sont appelés à partir auront plutôt intérêt à se montrer pour attirer un club sur leur nom.



Basta !



Motivation laborieuse.



À ce jour, tant pis pour le billet d’avant-match, cela fait déjà un moment que je ne joue plus le jeu de cet exercice. C’est bon quand tu as foi dans ton équipe, quand tu sais de quoi elle est capable, et qu’il te reste un objectif intéressant à atteindre. Ce n’est pas le cas. Désolé, la motivation commence à me manquer, je ne goûte guère à cette saison.



Même les débats sur Twitter, moi si prompt à m’y jeter dedans comme un couillon. Ça me gonfle. Je languis déjà de voir notre Pablo se mettre à l’œuvre à l’intersaison. Mais sans illusion et c’est cela le pire.



J’ai vraiment la hantise que la saison qui vient soit plantée d’entrée. Qu’il ne se passe rien, pas plus en terme de recrutement, que de vente…



une passion difficile.



Le temps présent ne m’intéresse plus, j’attends les semaines qui viennent pour juger si Longoria saura se donner les moyens de ces ambitions, s’il a des ressources d’idées mais pour multiplier les bons joueurs comme Jésus le fait pour les pains dans la Bible.



La passion sera difficile à maintenir jusqu’à la prochaine intersaison. Accrochons-nous !



J’arrête donc là ce billet écrit à moitié endormi après une soirée où nous avons pu recevoir des amis pour la première fois depuis un an… et oui, nous avons respecté depuis ce temps les distanciations sociales, voilà qui nous a fait du bien, mais les amis commençaient à vraiment manquer…



Bon dimanche à tout le monde.



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert