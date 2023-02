Acherchour craint le pire pour l’OM lors du Clasico vs le PSG !

Le 26 février l’OM accueillera le PSG lors de la 25ème journée de Ligue 1. Dans l’After Foot, Walid Acherchour pense que l’OM va avoir beaucoup de mal à s’imposer avec le retour de blessure de Mbappé et les absences de Gigot et Mbemba.

5 points d’écart entre le PSG, leader et l’OM, dauphin, ce Classique du 26 février sera très important pour les deux équipes. Mais pour ce match Mbappé sera présent, de retour de blessure. Alors que Gigot blessé et Mbemba suspendu, ne joueront pas. Le 8 février, l’OM avait gagné 2-1 son 8ème de finale de coupe de France à domicile contre le PSG.

⚪🔵 Mbemba et Gigot absents pour le Classique : quelle défense pour l’OM ? 🎙 @walidacherchour : « Sur les dernières semaines, il y a eu de la fébrilité en 1ère mi-temps. Là tu vas avoir ce qui se fait de mieux en terme d’individualité ». pic.twitter.com/Eekc9EK3i4 — After Foot RMC (@AfterRMC) February 20, 2023

Sans Gigot et Mbemba ça va être difficile

»L’OM sur ces dernières semaines nous a montré de la fébrilité sur les première mi-temps. Que se soit contre Clermont, où contre Toulouse, ils subissent l’ouverture du score. Il y a eu des errements défensifs sur les dernières semaines comme contre Monaco où il doit y avoir 3-0 si Ben Yedder est dans un grand soir et le match contre Nice où ils sont menés 2-0. Et là tu vas avoir ce qu’il se fait de mieux au monde en terme d’individualité avec Mbappé. Par rapport à ce qu’il s’est passé lors du dernier match contre Paris ça va changer la donne. Il y avait un manque de profondeur où uniquement Neymar et Messi jouaient dans les pieds. Là avec Mbappé, sans Mbemba qui fait une saison extraordinaire, sans Gigot qui en coupe de France fait un match héroïque, où il gagne tous les combats, ça va être difficile. Avec Balerdi qui a fait une première mi-temps contre Toulouse vraiment pas bonne du tout. Bailly qui revient de suspension, qui a 20 minutes dans les jambes, où il a joué un peu contre Clermont et contre Toulouse. Avec Mbappé est ce que tu vas mettre Rongier dans une défense centrale ? Ce sont des questions qui vont alimenter toute la semaine marseillaise. Après le duo Guendouzi/Veretout au milieu ça reste fort. Après l’OM a des certitudes dans le jeu. Par rapport à ce que montre le PSG, au niveau collectif l’OM est au dessus, on l’a bien vu. Mais après tu as les individualités. Messi sur un coup franc peut faire la différence. Mbappé à chaque fois qu’il a le ballon peut te faire mal. » Walid Acherchour – Source : After Foot/RMC (20/02/2023)