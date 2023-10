Actes racistes OM – OL : Le communiqué sans concession du club lyonnais !

Des actes racistes d’une partie des supporters lyonnais dans leur parcage ont été constatés dimanche soir. Le club appartenant désormais à John Textor a clairement condamné ces actes.

Suite aux gestes racistes de plusieurs de ces supporters présents dans le parcage visiteur dimanche soir (voir ci-dessous), l’Olympique Lyonnais a condamné ces comportement. « L’OL condamne fermement les inacceptables comportements racistes d’individus dans le parcage dimanche. Le club a demandé les vidéos pour identifier les auteurs de tout acte contraire à loi, mais aussi contraire à ses valeurs, et rappelle sa volonté de les éloigner des tribunes. »

🚨 L'OL condamne fermement les inacceptables comportements racistes d'individus dans le parcage dimanche. Le club a demandé les vidéos pour identifier les auteurs de tout acte contraire à loi, mais aussi contraire à ses valeurs, et rappelle sa volonté de les éloigner des tribunes

Leurs cars ont aussi été caillassés, les 600 supporters lyonnais sont rentrés dans leur Vélodrome dans une atmosphère particulièrement tendue. Les forces de l’ordre ont réussi à les contenir pour les envoyer dans la zone visiteurs. Les supporters des deux bords se sont bien chambrés avec des chants, mais comme le confirme l’Equipe, « certains supporters très radicaux, proches de la mouvance identitaire d’extrême droite et appartenant au groupuscule Mezza Lyon, ont été aperçus selon plusieurs sources. Ils ont adressé des gestes racistes auprès de leurs vis-à-vis marseillais du virage nord : mimiques de singes, saluts nazis et présentation de leur passeport. Certains de ses actes, dont se désolidarise l’immense majorité de la communauté de supporters de l’OL, ont été filmés. Des hooligans lyonnais, interdits de Groupama Stadium, pourraient figurer parmi les personnes ayant commis ces gestes. »

Mimiques de singes, saluts nazis et présentation de leur passeport

c’est donc ca les supporters lyonnais ça fait le singe et ca montre le passeport ? #OMOL pic.twitter.com/pQz9IhffpK — ‏َ (@DragonBallZetla) October 29, 2023

Donc c’est en mimant le singe et en faisant des saluts Nazi qu’on montre notre fierté d’être français ??? J’ai appris quelques chose aujourd’hui…#OMOL pic.twitter.com/jA7euRX5Vz — El Loco 🇩🇿🇵🇸 (@Maarcelo_Bielsa) October 29, 2023

Avec encore et toujours des signes bien familiers https://t.co/fY4DWUoK4O pic.twitter.com/8G8F9pUofI — Bastos (@Bastos1899) October 29, 2023

Le match OM – OL a été annulé hier soir pour des actes de violences graves. Le bus lyonnais a été attaqué à son arrivée au stade vélodrome et le coach du club rhodanien a été touché par des projectiles et des bris de vitres. Ce dernier est ainsi sorti du car le visage ensanglanté. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo est revenu sur ces graves incidents, mettant dos à dos les supporters des deux camps.

OM – LYON : Bus attaqués, Grosso en sang, Match annulé !!!! – https://t.co/bNP84QIrvG pic.twitter.com/WKQoLU9IlA — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 30, 2023

« On était dans le sauvage marseillais avec l’agression du bus, dans la tribune des lyonnais qui ont fait le déplacement on était pas mal de ce côté là aussi ! On avait du bon facho de base venu pour tout frapper, bref, c’est la bêtise qui répond à la bêtise. Dans ces cas là je ne veux même pas débattre dans ces cas là c’est la sauvagerie il n’y a pas de bons et de méchants. Il faut écarter tout ça du football et même encore plus loin que du football ce serait encore mieux. Des deux côtés. On va arrêter avec c’est de la faute du football français et des institutions. Des ces gens là ne savent pas se tenir et deviennent des sauvages qu’ils ont besoin d’avoir en permanence un flic derrière eux pour savoir comment se tenir, je suis désolé ce ne sont pas des citoyens normaux. A chaque fois c’est la même chose. Si c’est ça moi je préfère les interdire les déplacements », a ainsi expliqué le journaliste dans l’émission l’After Foot hier soir avant de poursuivre sa diatribe en évoquant les incidents survenus lors des matchs de coupe d’Europe :

« Dès qu’il y a des matchs de coupe d’Europe et qu’on ne peut pas annuler les déplacements de supporters, et bien ça chauffe tout le monde, il faut montrer qu’on est les patrons, que c’est notre ville, qu’il faut fumer les mec, qu’il faut les déglinguer, il faut qu’on montre qu’on met la grosse ambiance parce qu’après ça fait le tour des réseaux… Ce défaut là il n’y a pas que les supporters marseillais qui l’ont. Il faut montrer qu’on est bouillant et être bouillant c’est être violent. Moi ça me gave, ça flingue le football et nous qui avons toujours défendu les ultras, l’ambiance du foot et bien à un moment on ne pourra plus défendre personne parce qu’on en à marre… », a conclu Daniel Riolo