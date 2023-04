Adil Rami pas tendre avec ses coéquipiers avant d’affronter l’OM !

L’OM reçoit Troyes ce dimanche au Vélodrome pour le compte de la 31e journée. Ancien joueur marseillais, Adil Rami évolue désormais à l’ESTAC…

Adil Rami n’a pas été tendre avec ses coéquipiers qui espèrent se maintenir en fin de saison :

« Je déteste le discours formaté. Sur ce match, on n’a pas vu une équipe qui joue le maintien. Ce que j’aimerais, c’est que tous se remettent en cause individuellement. Il y a des choses qui se disent dans le vestiaire, d’autres plus. Ce qui me fait, c’est qu’il y a des millions de gens qui aimeraient être à notre place. » Adil Rami— Source: Prime Video (15/04/23)Dans un entretien accordé à FCM, David Mutel, journaliste pour Canal 32, est revenu sur la saison de Troyes, sur le déplacement à Marseille ce dimanche:

Rami a été courageux– Mutel

« Rami a été courageux. Le traitement qu’il a eu dans la presse nationale a été un peu sévère. C’est l’un des seuls qui prend ses responsabilités et qui osent dire les choses. Il a parlé des joueurs qui ne prenaient pas leurs responsabilités mais il a aussi adressé une petite pique à son entraineur. Il a mis en cause la responsabilité de son coach qui n’est pas tout le temps à l’écoute des demandes des joueurs. C’est très culotté de sa part. Qui d’autres que lui ? C’est le plus légitime. Il est champion du Monde, c’est le taulier de l’équipe. Il n’y a que lui qui pouvait se permettre de die ça. Cela permet de mettre les problèmes au cœur du débat et de placer tout le monde face à ses responsabilités. » David Mutel– Source:FCM (13/04/23)