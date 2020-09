Affaire Neymar / Alvaro – Di Meco : « Si tu passes ton match à insulter, derrière parce qu’on t’a insulté »

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco a évoqué l’affaire Neymar-Alvaro. L’international brésilien est à son tour accusé d’avoir proféré des insultes racistes à l’encontre d’Hiroki Sakaï.

L’affaire Alvaro / Neymar se poursuit. Hier, un journaliste espagnol indiquait avoir des images prouvants que le joueur brésilien du Paris Saint-Germain avait proféré des insultes racistes à l’encontre d’Hiroki Sakaï lors de la rencontre PSG – OM. Sur les ondes de RMC, l’ancien olympien Eric Di Meco a évoqué cette affaire.

A LIRE : MERCATO : L’OM TROUVE UN ACCORD AVEC MARCOS PAULO ?

Ils risquent de prendre 10 matchs tous les deux

« La presse brésilienne défend Neymar, et la presse espagnole défend Alvaro. Donc maintenant on va attendre. On va faire confiance à la commission de discipline qui en train de récupérer toutes les videos. Ils vont lire sur les lèvres avant des gens dont c’est le métier. Et il y aura des sanctions pour les deux. Ils risquent de prendre 10 matchs tous les deux. C’est comme ça ! Tu fautes tu payes. Il parait aussi que c’est culturel dans certains pays d’insulter, c’est ce que j’ai entendu dire par certains commentateurs. Avant, au Rugby, les bagarres générales c’était culturelle. Les mecs se foutaient sur la gueule pendant 1/4 heure mais derrière il n’y en avait pas un qui allait pleurer car il avait pris un coup. Si tu passes ton match à insulter, et que c’est ta culture, et bien ne va pas pleurer derrière parce qu’on t’a insulté… » Eric Di Meco –