Ajax – OM (3-3) – Abardonado : « je leur ai dit : »on vient ici pour gagner ! on va les agresser ! »

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

La réaction à chaud de l’entraineur de l’Olympique de Marseille Pancho Abardonado après le match nul de l’OM face à l’Ajax (3-3) à l’occasion de la 1ere journée de la phase groupe de la Ligue Europa.

Le nouveau coach de l’OM a donné son sentiment sur la prestation des marseillais en conférence de presse.

« Fier ? Oui. Je reste un petit peu sur ma faim, on aurait pu aller chercher la victoire mais un grand coup de chapeau aux joueurs. « Quand on était menés 2-0, je n’étais pas inquiet parce qu’il nous restait du temps, je savais que dès qu’on allait marquer, ça allait repartir.C’était un match fou mais avec un certain contrôle. Parce qu’on a pas fait n’importe quoi avec le ballon. « On a essayé de trouver les bons mots mais c’est surtout les joueurs qui font le taf. Je n’étais pas inquiet comme je vous l’ai dit même à deux à zéro, « Ma première phrase dans la causerie, je leur ai dit « on vient ici pour gagner ! on va les agresser. » Je ne sais pas vous mais moi c’est ce football que j’aime. » a ainsi déclaré l’entraineur de l’OM.

Abardonado : « Fier ? Oui. Je reste un petit peu sur ma faim, on aurait pu aller chercher la victoire mais un grand coup de chapeau aux joueurs. » #AJAXOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 21, 2023

A lire aussi : Ajax – OM (3-3) : Le but d’Aubameyang qui s’offre un doublé !

Le débrief du match en direct sur notre chaine Youtube :