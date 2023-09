AJAX – OM (3-3) – Aubameyang : « On se devait rester unis dans ce moment où c’est la tempête »

La réaction à chaud de Pierre-Emerick Aubameyang après le match nul de l’OM face à l’Ajax à l’occasion de la 1ere journée de la phase groupe de la Ligue Europa.

Le buteur de l’OM a donné son sentiment sur la prestation des marseillais au micro de Canal + :

« C’est un bon point vu la situation générale. C’était pas facile cela reste l’Ajax et prendre un point comme on l’a pris c’est une bonne chose pour nous. Je l’ai dit avant le match, on se devait rester unis dans ce moment où c’est un peu la tempête. C’est ce qu’on a prouvé aujourd’hui et tout le groupe assuré, tout le monde a tout donné. On se savait attendu, tout le monde voulait voir ce qu’on allait donner. Il y a des supers mecs qui ont faim et qui ont prouvé qu’on peut faire confiance à tout le monde. Quand on est unis, ça marche. C’est très positif, même si on aurait aimé gagné. Dans un moment comme ça il faut se montrer courageux et montrer le chemin. »

