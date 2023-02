OM : Akhenaton pousse un coup de gueule sur l’arbitrage !

Victime de nombreuses fautes litigieuses non sifflées par la VAR, l’OM semble être arbitré différemment des autres clubs. Un sentiment que partage Akhenaton (membre IAM) lors de l’émission DFM.

Pour moi il y a un parti pris contre l’OM

»Quand il y a des fautes flagrantes et ça arrive une fois par match à Marseille, il a des penalty flagrants, je suis très étonné de ne voir aucun de nos joueurs ne demande la VAR. Pour moi la faute sur Tavares est flagrante, c’est une poussade dans le dos. On dit que le football c’est des détails et les détails des fautes qui ne sont pas sifflées pour Marseille ça commence à faire beaucoup cette saison. Limite s’il n’y a pas d’homicide on n’aura pas de pénalty. Les mecs font des mains comme au volley et il n’y a pas main ? Ce n’est pas volontaire ? Tous les supporters de l’OM ont été très énervé de la faute sur Kolasinac, la semaine dernière. Là encore une fois, ça passe comme ça, ce n’est même pas revu. J’ai l’impression que quand je vois d’autres équipes, les arbitres réanalysent chaque action. Ils sifflent des pénaltys pour deux doigts qui tirent un maillot. Il faudrait que l’arbitrage soit le même pour tous. Une faute comme celle sur Kolasinac, quand on est à la VAR y a deux solutions : soit on est incompétent, soit on a un parti pris. Or les images sont passées en boucle, je doute que les gens qui soient en observation à la VAR soient incompétents, pour moi ils ont donc un parti pris. S’ils ont pas de parti pris, il faut mettre des sanctions lourdes et qu’ils n’arbitrent plus de matchs. » Akhenaton – Source : Football Club de Marseille (5/02/2023)