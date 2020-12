ALL-IN SUR LE CHAMPIONNAT…

Voilà vé, on est dehors et ne m’en voulez pas de penser que ce n’est pas plus mal tant nous sommes légers.



La composition montée par Guardiola ne laissait pas pressentir des intentions agressives. On s’y attendait, les anglais ne jouaient rien en dehors de quelques jujubes de l’UEFA, peanuts rapporté à leur budget.



Ceux qui n’attendaient rien des olympiens ce soir auront été surpris de la relative qualité de leur prestation en première mi-temps. Il y eut peu de situations dangereuses après le 1er quart d’heure, à l’intérieur duquel Mandanda avait détourné une frappe croisée de Mahrez vers la 7e, et vers la 12e c’est Alvaro au marquage de Laporte qu’il contrait alors que le français City arrivait lancé.



Temps fort en fin de 1re



Puis il y eut une phase où les marseillais contenaient leurs adversaires, lesquels ne donnaient pas non plus franchement de signes de grande motivation, mais ils faisaient le job, sans pression. Mais nos joueurs aussi. La tension que nous avions senti dans leurs rangs lors de l’opposition au Velodrome, où Rongier avait commis la 1re erreur.



Mieux que ça, il y avait à la fin de la première mi-temps un temps fort marseillais où Payet se voyait justement refuser un but pour hors-jeu, mais aussi Sanson dont une frappe soudaine passait juste à droite des cages mancuniennes.



REPRISE RATÉE



On faisait des beaux rêves à la mi-temps (je vous rassure, pas moi), Porto menant à Olympiakos, l’OM était même qualifié. Las, patatras… à la reprise, les marseillais pas vraiment revenus du vestiaire, laissaient leur adversaire arriver lancé, Germain revenu défendre faisait même la passe décisive au buteur, Torres, qui avait ajusté proprement Mandanda.



La réaction marseillaise n’était pas particulièrement énergique, ce sont même les anglais qui montaient leur envie de faire le break.

À la 64e Walker envoyait un missile dans un angle réduit que Mandanda vigilant détournait.

66e Rongier et Cuisance faisaient leur entrée à la place de Kamara et Payet.



Adieu l’Europe !



Lorsque quelques minutes plus tard c’était autour de Strootman, Aké et Benedetto de fouler la pelouse, je me suis dit que le coach portugais n’espérait plus grand chose, et surtout, nous le savons, ne souhaitait pas voir son équipe reversée en Europa League.



D’ailleurs,non était moins bien organisés sur un corner et en deux temps les anglais aggravaient le score. Olympiakos avait beau en encaisser un de plus chez lui contre Porto, c’était mort.



Restait plus qu’à travailler un peu en attendant le coup de sifflet final, se faire les dents pour le championnat, prendre un peu d’expérience.



Manque de concentration quand même, l’équipe de Guardiola enrichie par Aguero et Sterling entrés en jeu marquaient le 3e but. Même punition comme au match aller.



All-in sur le championnat



Je ne commenterai pas plus un match dont je devinais l’issue et la configuration. Je m’interdis de m’enthousiasmer pour la bonne période marseillaise en première mi-temps. Nous sommes tellement loin. Je le disais en-avant-match, le premier nous a pénalisés. Avec le seul point du nul en Grèce, l’Europa League était accessible. Pour y faire quoi ?



Vu la tournure des événements, je partage la vision d’AVB. Consacrons-nous au championnat en essayant de continuer à élever le niveau de jeu. Il en a besoin…



Vive le grand Roger Magnusson !



Thierry B Audibert