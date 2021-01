Alvaro : « Cette année, c’est très difficile avec les arbitres… »

Interrogé au micro de Canal+ après la défaite 3-1 face à Monaco, Alvaro a pointé du doigt l’arbitrage sans pour autant se cacher sur les erreurs de son équipe.

Le défenseur de l’OM s’est exprimé au micro de Canal+ :

si on a encaissé trois buts c’est uniquement de notre faute — Alvaro

« On prend vite un but en deuxième mi-temps. C’est une situation difficile à Marseille actuellement au classement. Dans tous les matches, on a perdu beaucoup de points. Aujourd’hui la mentalité de l’équipe était différente des précédents matches, mais avec trois buts contre nous, c’est dur de gagner. Je crois que sur le deuxième but, il n’y a pas corner mais l’arbitre a laissé jouer. Pour nous cette année, c’est très difficile avec les arbitres. Mais on a besoin de continuer, surtout que si on a encaissé trois buts c’est uniquement de notre faute. On doit faire mieux avec le ballon, d’autant qu’on a de la qualité, des joueurs pour mieux jouer. Mais bon, on va continuer, les supporters méritent beaucoup plus de nous, on va continuer à travailler pour renverser la situation. » Alvaro Gonzalez – source : Canal+ (23/01/2021)