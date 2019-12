Alvaro compare cet OM à celui qui a été en finale de l’Europa League…

En zone mixte juste après la rencontre, Alvaro Gonzalez a livré des explications sur la bonne forme de l’OM.

Ce samedi, l’OM s’est imposé 3-1 sur sa pelouse face à Nîmes. Les joueurs d’André Villas-Boas ont enchaîné un huitième match sans défaite en Ligue 1 et ont terminé l’année 2019 second du classement. En zone mixte après la rencontre, Alvaro Gonzalez est revenu sur la forme actuelle de son équipe ainsi que son adaptation en France.

On devient une équipe solide, qui défend et aTTAQUE BIEN — ALVARO

« Depuis que je suis arrivé ici, tout le monde m’a bien accueilli. C’était important pour moi aussi, dans un pays nouveau, de me sentir à l’aise à Marseille. Pour les explications, je dirais que l’équipe se sent en confiance. L’équipe actuelle ressemble à celle qui était arrivée en finale de l’Europa League il y a deux ans. L’an dernier c’était un peu différent, mais c’est la tête qui commande les pieds et le jeu. On devient une équipe solide, qui défend bien et qui attaque bien. On devra encore s’améliorer sur certaines choses, le coach essaye de rendre l’équipe meilleure chaque semaine. Et ça, c’est important aussi pour nous »

Alvaro Gonzalez – Source : Zone Mixte