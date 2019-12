Alvaro déclare sa flamme à l’OM et à André Villas-Boas !

Dans un entretien accordé au média de l’Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez a évoqué le bonheur qu’il avait de jouer à l’OM et sous les ordres d’André Villas-Boas.

Alvaro Gonzalez est arrivé à l’OM lors du mercato d’été. Après quelques matchs, il a convaincu les supporters et le coach André Villas-Boas…

Être entraîné par un coach de ce calibre c’est un privilège — ALVARO

Le défenseur espagnol s’est exprimé au média du club dans l’épisode 3 d’Objectif Match. Pour l’ancien joueur de Villareal, c’est un « privilège » de jouer à Marseille mais aussi d’être coaché par AVB…

« Être entraîné par un coach de ce calibre c’est un privilège. Non seulement être à l’OM mais en plus d’être dirigé par André. C’est quelqu’un qui est proche des joueurs. Il sait différencier les limites des moments où l’on est en match, l’entraînement ou tout ce qui se passe en dehors du travail. Et ça, dans une équipe c’est très important. Je pense que personne dans l’équipe n’a quelque chose à redire sur notre mode de travail. »

Alvaro Gonzalez – Source : OM