Alvaro définitivement marseillais? Boulaye Dia évoque l’intérêt de l’OM, ça avance pour le directeur du football… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos qui ont animé la journée OM ! Au menu ce samedi : Alvaro définitivement marseillais? Deux départs se confirment, ça avance pour le directeur du football…

Mercato OM : C’est quasiment fait pour Alvaro?

Après les récentes déclarations de Jacques-Henri Eyraud sur la signature d’Alvaro Gonzalez, le défenseur central s’est exprimé dans un média espagnol. Il attend de rentrer à Marseille pour finaliser son contrat !

Ce vendredi soir, Alvaro Gonzalez a confirmé qu’il existait bien des contacts avec la direction marseillaise pour devenir définitivement joueur de l’OM. Le défenseur central espagnol prêté par Villareal pourrait devenir officiellement olympien contre près de 4 millions d’euros avec un contrat de 3 ans.

Si tout se fait je serais très content — ALVARO

« Le président a confirmé que je devais rester à Marseille à la radio française mais je suis en attente de rentrer pour tout concrétiser. Si tout se fait je serais très content car avoir cette confiance de signer 3 ans à 30 ans, ça en vaut la peine »

Alvaro Gonzalez – Source : COPE

🇫🇷 @AlvaroGonzalez_, jugador del @OM_Officiel, en @partidazocope 💪🏽 « El presidente del club ha hecho oficial en una radio que me quedaré 3 temporadas más en el @OM_Officiel » 🤔 « Parece que fue un poco precipitada la suspensión de la @Ligue1Conforama « #PartidazoCOPE pic.twitter.com/E9wjifg6XG — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 29, 2020

Mercato : Cet attaquant pisté par l’OM calme le jeu…

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille dès le mercato hivernal, le buteur du Stade de Reims Boulaye Dia évoque son avenir. Il ne souhaite pas quitter son club pour le moment.

Interviewé par Téléfoot, Boulaye Dia s’est exprimé sur sa situation actuelle avec le Stade de Reims avec qui il a brillé cette saison.

pour l’instant c’est Reims — BOULAYE DIA

Heureux d’avoir pu qualifier son équipe en Europa League, le coéquipier d’Alaixys Romao se voit bien rester dans son club, malgré l’intérêt d’écuries françaises telles que l’Olympique de Marseille.

« Oui c’est flatteur d’être suivi. Ça veut dire que j’ai fait une belle saison. J’ai vu, j’ai lu un peu… Les amis m’envoient les liens des articles sur moi. Moi je suis concentré à Reims. On s’est qualifié pour l’Europa League, on est dans l’attente des barrages. Après, comme on dit dans le foot, ça va très vite. S’il doit se passer quelque chose, c’est mon agent qui gère en coulisse ! Mais pour l’instant c’est Reims. »

Boulaye Dia – Source : Téléfoot

« Les rumeurs sont flatteuses, mais je reste concentré sur Reims. Ça ne sert à rien de partir pour partir » Sur les tablettes de Nice, Rennes et Marseille, Boulaye Dia, la pépite rémoise, ne veut pas brûler les étapes, comme il l’a confié en exclu à @Yassin_YN pic.twitter.com/GuxR9fv1Vk — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 30, 2020

OM : Le directeur du football déjà trouvé?

Après des semaines voire des mois de recherche, le directeur du football recherché par Jacques-Henri Eyraud devrait arriver bientôt. Le nom d’Olivier Pickeu revient avec insistance.

Le départ d’Andoni Zubizarreta de l’Olympique de Marseille a suivi plusieurs prises de parole de Jacques-Henri Eyraud. Le président du club a affirmé plusieurs fois qu’il était à la recherche, non pas d’un nouveau directeur sportif, mais d’un directeur du football.

Pickeu, cible prioritaire?

Depuis plusieurs jours, le nom d’un ancien dirigeant du SCO d’Angers revient avec insistance… Il s’agit d’Olivier Pickeu. Ce samedi, c’est La Provence qui nous informe que l’ancien attaquant serait la cible prioritaire pour occuper le poste de Head Of Football.

A l’aube du début du mois de juin, toujours aucune officialisation à ce sujet. Selon un agent interrogé par le quotidien, « Le futur dirigeant va devoir trouver des opportunités de marché. S’il est nommé à la mi-juin, il n’y en aura plus et il devra se rabattre sur des deuxièmes, voire des troisièmes choix. Soit il vient avec plusieurs noms en tête, soit il a intérêt à avoir un réseau solide. »