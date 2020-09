Alvaro vs Neymar ? Ménès a tranché !

L’OM s’est imposé 0-1 face au PSG à Paris dimanche soir en clôture de la 3e journée de Ligue 1. Un match qui a basculé dans les arrêts de jeu avec plusieurs accrochages et au final 5 cartons rouges. Une polémique a aussi éclatée entre Neymar et Alvaro, le premier accusant de second de propos racistes. Pierre Ménès a donné son sentiment sur cette affaire…

Pour le journaliste de Canal+, il n’y pas d’image qui prouve qu’Alvaro ait tenu des propos racistes à l’encontre du brésilien Neymar. Ménès estime que jusqu’à preuve du contraire le défenseur marseillais ne peut pas être accusé sans preuve…

Alvaro pour moi n’a rien fait — Ménès

« J’ai regardé sa story sur Instagram, il y a 50 messages « non au racisme ». C’est la première fois que Neymar actionne ce levier. Moi ce qui m’interpelle beaucoup dans cette histoire c’est que Neymar est venu se plaindre de Gonzalez à l’arbitre dès la première mi-temps. Maintenant, c’est toujours plus facile de sanctionner un tacle que des insultes que tu n’es pas obligé d’entendre. Le mec est quand même pas assez con pour insulter un joueur devant l’arbitre. Maintenant, pour l’instant, il y a un truc en France qu’on appelle la présomption d’innocence qui fait que tant que ce n’est pas prouvé, Alvaro pour moi n’a rien fait. Par contre, si cela venait à être prouvé par une vidéo, mais la vidéo elle n’est toujours pas sortie, ce serait évidemment gravissime et hautement sanctionnable ».

Pierre Ménès – Source: Face Cam Canal+ (14/09/2020)