Amavi réagit à l’agitation autour de la Vente OM !

Difficile d’échapper à la vente OM. Entre les déclarations d’intention des porteurs du projet Ajroudi, les réponses de McCourt et les commentaires, l’actualité est chargée. Jordan Amavi n’y échappe pas…

Le latéral gauche Jordan Amavi, à qui il ne reste qu’un an de contrat, a évoqué la décision importante de Villas-Boas de rester à Marseille. Avec l’Equipe, l’ancien niçois revient aussi sur toute cette agitation autour d’une vente du club…

A lire : VENTE OM – AJROUDI : « L’ÉQUIPE EST PRÊTE À TRAVAILLER DÈS DEMAIN(…) AVEC DES NOMS TRÈS TRÈS CONNUS »

il se passe toujours quelque chose. Ce n’est pas rien — Amavi

« En sachant que le coach avait lié son avenir à « Zubi », ça nous a fait chier. Mais finalement, il est resté avec nous. Tout le monde est content. On a fait une bonne saison et, en dehors de ses qualités de coach, c’est une très belle personne.Ce n’est pas une question d’âge à mon avis, ça se situe plus au niveau de l’humain, de sa manière d’être. Quand AVB a pris ma défense, il s’est mis en avant. Ça m’a fait plaisir. Quand tu vois ça, tu as envie d’aller au feu pour lui. C’est ce qu’on a fait… La vente OM ? C’est Marseille ! Encore une fois, même quand ça va, il se passe toujours quelque chose. Ce n’est pas rien. Mais nous, on se concentre sur la saison, on ne calcule pas trop, on est dans notre cocon, on pense au groupe ». Jordan Amavi – source: L’Equipe (10/07/2020)