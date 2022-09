Améliorer la cuvée OM en Bourgogne [Thierry B. Audibert]

Direction la Bourgogne pour les olympiens à l’occasion de la 6e journée de la Ligue 1 2022-2023.

Retour au stade de l’Abbé-Deschamps, au bord de l’Yonne paisible (au fait saviez-vous que la Seine aurait du s’appeler l’Yonne, laquelle a un débit plus important ?).

Un promu au programme avec l’AJ Auxerre, le club local cher à Guy Roux a retrouvé cette saison une place au sein de l’élite sous l’autorité de l’excellent Jean-Marc Furlan, grand meneur d’hommes, entraîneur sous-côté qui ne fait jamais dans la langue de bois.

Il se voit dans la peau de l’outsider, le coach auxerrois, et son challenge : rester invaincu à domicile. Ainsi va-t-il demander à ses joueurs de se transcender parce qu’il considère que ce genre de match permettra à son équipe de grandir. Il a vu des failles dans le jeu des olympiens mais il s’est refusé à les livrer et il s’inquiète toutefois au sujet de Jubal son arrière central brésilien qui pourrait déclarer forfait. (Je vous livre ici ses propos en conférence de presse).

De notre côté, c’est un petit match contre une petite équipe mais il faut comme toujours se rendre compte que là-haut il s’agit d’un énorme événement. Le stade sera plein (mais il est vrai que nous avons beaucoup de supporters dans la région), et les joueurs auxerrois auront à cœur de faire plaisir à leur public. Attention donc au décalage de perception entre les deux équipes, il ne faudra surtout pas tomber dans la facilité. Et puisque les bourguignons se sont inclinés à Lyon lors de la dernière journée, d’après vous, que préféraient-ils initialement ? Gagner à Lyon ou gagner chez eux contre l’OM si on leur avait demandé de choisir ? Je sais que vous pensez comme moi. Ils vont donner bien plus contre nous qu’au toujours si vide Groupama Stadium de Jean-Michel Aulas.

Certes, nous sommes solides. Nous avons vu contre Clermont une équipe olympienne qui a du cœur, qui sait presser haut son adversaire, aller toujours de l’avant et nous lui découvrons une défense rugueuse composée de guerriers, avec derrière elles un Pau Lopez de plus en plus rassurant. Il nous faudra toutefois convertir les occasions le plus vite possible de manière à ensuite gérer et contrôler le match, préserver le résultat. L’OM sait maîtriser une rencontre.

Nous avons appris hier en conf’ de presse par la bande, de la bouche de Tudor même, que Suarès serait titulaire et Payet forfait comme Gigot mais on attendra sagement la compo pour en avoir confirmation. Une équipe-type ne se dégagera pas forcément comme dans les saisons précédentes car le coach dispose d’un banc intéressant qui va lui permettre différentes combinaisons, notamment devant avec l’arrivée, ou plutôt le retour in-extremis, d’Amine Harit, lequel a tout de suite été inscrit dans le groupe pour ce déplacement.

Puisque je parle du tunisien, quelques mots sur le mercato qui vient enfin de fermer ses portes. Nous ne pouvons que nous réjouir de voir les débats ne plus porter que sur ce fantastique sport-jeu qu’est le football. Finies les fausses rumeurs dispersés par des pipeaux qui cherchent à mobiliser l’attention. C’était déjà chiant à l’époque des journaux, c’est devenu insupportable avec les réseaux sociaux.

Le fait est que Pablo Longoria et Ribalta ont piloté un beau recrutement. Les deux hommes savent où ils vont et cela fait plaisir à voir. Personne n’a de garantie que tout va marcher mais ils ont tiré le meilleur de leurs ressources, leur vision est cohérente au point que le président de l’OM s’est autorisé hier une conférence de presse sans limite de temps devant les journalistes. Dans cet exercice, il s’est montré de nouveau brillant. Le garçon est jeune, mais il sait réellement de quoi il parle.

Rendez-vous ce soir pour le billet à chaud juste après le coup de sifflet final, si vous le voulez bien, derrière une belle victoire de nos joueurs, bon week-end à tous.

Gagnons en Bourgogne pour améliorer la cuvée OM 2022-2023.

Vive le grand Roger Magnusson !

Thierry B. Audibert