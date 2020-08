Amical – Coronavirus : OM – MHSC annulé, Montpellier s’en prend à Strasbourg !

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille devait affronter le MHSC en amical au Vélodrome. Match annulé à cause d’un cas de COVID-19 dans le groupe des Montpelliérains. Dans un communiqué, le MHSC s’en prend à Strasbourg !

L’Olympique de Marseille a annulé deux matchs amicaux depuis le début de sa préparation : le premier au Portugal lors du stage à Faro… Le second ce mercredi face à Montpellier et pour le retour au Stade Vélodrome.

notre adversaire Strasbourg n’a pas refait de tests avant de nous affronter — MHSC

Les Montpelliérains, ayant un cas de coronavirus dans son groupe, n’a pas eu d’autres choix que d’annuler la rencontre face à l’OM et celle face au Clermont Foot. Ayant affronté le Racing Club de Strasbourg quelques semaines avant en amical, les Héraultais s’en sont pris aux Alsaciens dans un communiqué publié ce jeudi matin.

« Le MHSC a pris note que notre adversaire Strasbourg n’a pas refait de tests avant de nous affronter et dénombre aujourd’hui 9 cas au sein de son effectif. Le MHSC est aujourd’hui la première victime de la situation qui oblige un joueur à être isolé du groupe et deux matchs de préparations annulés, en attendant les résultats des tests de demain pour être sûr que l’ampleur n’est pas plus importante au sein de notre effectif. »

MHSC – Source : Communiqué officiel du club