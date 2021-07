Amical : Défaite pour l’ASSE avant le match face à l’OM, Puel annonce la couleur !

L’Olympique de Marseille affronte Benfica ce dimanche soir avant un match face à l’ASSE prévu le 28 juillet prochain. Claude Puel, le coach des Verts annonce la couleur pour cette rencontre !

Les Marseillais enchaînent les matchs amicaux ! Pour le moment, c’est trois victoires pour les hommes de Sampaoli et un seul match nul au Portugal face à Braga. Ce dimanche, les Olympiens se déplacent à Lisbonne pour affronter Benfica avant la rencontre face à l’ASSE mercredi prochain.

J’espère qu’on sera plus performants dans ces domaines face à Marseille — PUEL

Avant ce match, Claude Puel et ses joueurs ont affronté Clermont Foot, promu de Ligue 1. Malheureusement, les Verts n’ont pas réussi à s’imposer et ont perdu sur le score de 3-2. Pour le site officiel de l’AS Saint-Etienne, le coach français a analysé la rencontre. Il promet plus d’intensité durant ce match !

« Dans quels secteurs le groupe doit-il s’améliorer avant l’OM ? On doit garder plus longtemps l’intensité avec laquelle on a débuté le match. Je regrette aussi qu’on n’ait pas su faire la différence quand on a mis notre adversaire sous pression. J’espère qu’on sera plus performants dans ces domaines face à Marseille, puis à Francfort. En tout cas, Clermont est déjà bien en place et nous a permis de disputer un bon match » Claude Puel – Source : Site officiel de l’AS Saint-Etienne (24/07/21)