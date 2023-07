Amical OM – Eupen (0-1) : Onze mixte et manque de réalisme

L’OM s’est incliné 0-1 face au club belge du KAS Eupen. Une rencontre où les hommes de Marcelino ont eu des occasions sans réussir à marquer. Et où le coach a aligner les minots Soglo et Nyakossi dans le XI de départ.

Pour son onze de départ l’OM à aligner les titulaires de la saison précédente, comme Lopez, Rongier, Balerdi. Mais aussi en donnant du temps de jeux aux jeunes de la formation avec Nyakossi et Soglo en défense.

𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 👨‍🍳📝 #OMEUP Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 aligné par 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑖𝑛𝑜 🇪🇸 pour ce second match de préparation ! ✨ pic.twitter.com/Y7uQPmpnYk — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 22, 2023

A la 12e minute le KAS Eupen ouvre le score. L’OM tente de revenir mais manque de réalisme. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur ce score de 1-0 pour le club belge. Marcelino a effectué de nombreux changements à la mi-temps comme le remplacement de Pau Lopez par Simon Ngapandouetnbu, mais surtout la rentrée de Pierre-Emerick Aubameyang. L’OM continue d’avoir des occasions mais bute sur le gardien adverse. Plus rien ne sera marqué et l’OM s’incline sur le plus petit des scores.

⏱ 90’⎪#OMEUP 0️⃣-1️⃣ Nos 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 s’inclinent dans ce second match de préparation. 📅 Rendez-vous jeudi prochain face au RKC Waalwijk. pic.twitter.com/12cRt2QhpV — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 22, 2023

Le KAS Eupen enchaîne une deuxième victoire consécutive en amical, après la victoire 3-2 contre le Stade de Reims, sept jours plus tôt. Le prochain rendez vous des olympiens sera le jeudi 27 juillet contre les Néerlandais du RKC Waalwijk.