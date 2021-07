Amical OM : Le match face à Villarreal remis en question pour cause de covid ?

Tenu en échec par Braga mercredi dernier sur le score de 1-1, les marseillais doivent affronter Villarreal le 31 juillet prochain. Mais le match pourrait être incertain…

L’Olympique de Marseille doit affronter Villarreal le 31 juillet prochain au Stade Vélodrome. Mais le club espagnol vient d’annoncer sur son site que deux cas de covid ont été positifs dans le club.

🔹 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗼𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹: Suspendidos los tres próximos amistosos tras detectarse dos casos positivos por Covid-19 — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 23, 2021

Communiqué officiel du Villarreal FC

Dans les tests de contrôle médical de routine que Villarreal CF effectue en interne sur les joueurs, les entraîneurs et le personnel de l’environnement direct de l’équipe première, deux cas positifs de Covid-19 ont été détectés, qui ont été isolés à domicile, en respectant le protocole sanitaire, sous le contrôle des services médicaux du club et des autorités compétentes.

Compte tenu des éventuels contacts étroits et de la période d’incubation du virus, et dans le but de préserver la santé et l’intégrité en toutes circonstances, le club a estimé que le plus commode est d’annuler les voyages prévus cette semaine en Hongrie, où il avait un match prévu demain contre Budapest Honved; et en Autriche, où il allait affronter le Dynamo Kiev (le 26) et le Hertha Berlin (le 28).

L’équipe effectuera des séances d’entraînement tout au long de la semaine à la Ciudad Deportiva en suivant les protocoles sanitaires correspondants, la prochaine séance aura lieu demain à 10h00, et cherchera deux matches amicaux dans la région pour jouer dans les prochains jours et ainsi continuer la préparation. Après ces deux rencontres, le prochain match sera l’Olympique de Marseille le samedi 31 juillet au stade Orange Vélodrome.