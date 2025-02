Angers OM (0-2) : Adrien Rabiot s’enflamme sur Bennacer et le recrutement !

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a signé une belle victoire contre Angers (0-2), confirmant sa bonne dynamique. Après la rencontre, Adrien Rabiot s’est exprimé sur la solidité du groupe et l’impact des nouvelles recrues au micro de DAZN.

« On travaille bien ces temps-ci, même si l’on a eu un petit passage à vide, mais très court au final. Il y a l’apport des recrues aussi, on peut faire sortir des joueurs et en faire entrer d’autres, et l’équipe continue de bien tourner, donc on est content », a déclaré le milieu de terrain.

Il a également tenu à saluer l’importance d’Ismaël Bennacer, dont la combativité et la qualité de récupération apportent un vrai plus à l’équipe. « Bennacer, c’est un super joueur de ballon qui récupère aussi beaucoup de ballons, très hargneux, c’est ce qu’il nous fallait pour l’équipe. »

Rabiot a aussi insisté sur la profondeur de l’effectif marseillais, qui permet au coach de varier les options sans affaiblir le jeu. « On a des styles de joueurs différents qui peuvent entrer, et c’est aussi bien pour Marseille. »

Cette victoire face à Angers conforte l’OM dans sa dynamique positive. Avec un groupe solide et compétitif, Marseille semble bien armé pour la suite de la saison.