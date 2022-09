Angers – OM (0-2) : Le but de Suarez parfaitement servi par Clauss !

L’OM s’en sortait bien avec ce but d’avance à la mi-temps. Les marseillais ont mis plus de vitesse et de simplicité dans leur jeu en transition en début de seconde période. Clauss est allé intercepté un ballon sur une passe, le piston gauche du soir s’est enfoncé sans son couloir avant de parfaitement centrer pour Luis Suarez, l’attaquant colombien a cette fois parfaitement contrôlé le ballon avant d’enchainer une belle frappe du droit (0-2 / 50′).

⚽️ Le deuxième but olympien signé Luis Suárez sur un centre de Jonathan Clauss ! VAMOOOOS !!! ⚡️#SCOOM | #TeamOM 🔵⚪️pic.twitter.com/fIBOP2vYDF — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) September 30, 2022