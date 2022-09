L’OM enchaine et s’offre un troisième but. Cela part encore du côté gauche, après une remise de Gigot, Clauss (2e passe dé) trouve parfaitement Gerson, qui contrôle et enchaine très vite une belle frappe pied gauche (0-3 / 59′).

⚽️ Le but de Gerson 🇧🇷, avec un nouveau service de monsieur Jonathan Clauss !#TeamOM #SCOOM pic.twitter.com/egw5jSfHsa — MercatOM (@Mercat_OM) September 30, 2022