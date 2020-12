Angers – OM (2-1) : Marseille se rate complètement !

L’Olympique de Marseille s’incline contre le SCO Angers (2-1). Les hommes d’André Villas-Boas sont passé complètement à coté de cette rencontre et font une mauvaise opération au classement juste avant la trêve hivernale.

Angers 2 1 OM Pereira Lage 4′ 77′ Rongier Diony 23′

Le Onze de Départ :

Mandanda (cap) – Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo – Kamara, Cuisance, Rongier – Germain, Payet, Benedetto

Le match

L’OM doit faire sans Sanson, Gueye et Amavi ce soir face à Angers. Thauvin est laissé sur le banc par AVB. L’OM débute le match par une envie de construire le jeu, mais sur la première offensive d’Angers, Rongier tente de couper un centre en retrait mais ne dégage pas le ballon. Pereira Lage à l’affût ajuste Mandanda et ouvre le score (1-0 / 4′). L’OM tente de réagir dans la foulée, Payet centre fort de son côté gauche, Bernardoni est obligé de dégager (6′).

Enorme contre pour Angers, Cuisance rate son contrôle, il était hors jeu mais l’arbitre laisse l’avantage, Doumbia remonte tout le terrain et sert Fulgini qui manque le cadre, énorme occasion (12′). Angers a pris le ballon et domine depuis cette seconde occasion, l’OM n’est pas au mieux… Les marseillais souffre techniquement et se font peur sur les coups de pieds arrêtés. Angers s’offre encore une belle occasion sur corner (22′). C’est finalement Diony qui double la mise en pivot (2-0 / 23′). L’OM n’a pas encore frappé au but après 25 minutes de jeu…

Angers domine ce match, les marseillais sont incapables de construire quoi que ce soit. Le terrain est très gras et Marseille s’enlise. Aucun tir à la mi-temps, Angers mérite son avance de deux buts. L’OM n’a rien montré.

En seconde période la rentrée de Florian Thauvin fait du bien. Marseille pousse et rate une première opportunité de réduire la marque sur un pénalty raté de Payet (71). C’est finalement Valentin Rongier qui va s’en charger d’une jolie tête sur un centre parfait du réunionnais (77′,2-1).

Mais les olympiens ne parviendront pas à faire mieux. C’est une nouvelle contre performances des hommes de Villas Boas juste avant la trêve hivernale. Une très mauvaise opération au classement pour l’OM.