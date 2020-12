Angers – OM (2-1) Villas-Boas : « La première mi-temps était désastreuse »

La réaction du coach de l’Olympique de Marseille André Villas Boas après la défaite de l’Olympique de Marseille à Angers (2-1) :

« La première mi-temps était désastreuse. On étit mal placé de partout avec beaucoup d’erreurs et le résultat à la mi-temps est mérité. C’est dommage de rater ce pénalty on aurait eu plus de temps pour revenir. On a eu cette occasion de Marley Aké à la fin mais on est très déçus, ce n’est pas une bonne manière de finir l’année. J’espère que cette pause va nous faire du bien pour la suite. Aujourd’hui je ne pense pas que ce soit un problème physique, c’est surtout que l’on a mal joué en première mi-temps et on l’a payé. On vient de perdre beaucoup de points sur les trois derniers matchs. On rêvait d’autre chose, et maintenant on doit gagner ces deux matchs en retard pour être proche de nos objectifs » André Villas-Boas – Source : Télé Foot