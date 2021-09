Angers – OM : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille se déplace à Angers pour y affronter le SCO dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo, statistiques… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le SCO aura lieu à 20h45 à Angers. Le match sera retransmis en direct sur Prime Vidéo.

Les groupes

Le groupe de l’OM

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Balerdi, Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Ben Seghir, Harit, Targhalline

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Under, Ben Seghir

🔜 #SCOOM Les 2️⃣1️⃣ Olympiens sélectionnés par le coach 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 pour le déplacement à Angers 🔵⚪️ pic.twitter.com/erVN71kUWF — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 21, 2021

SCO Angers

Gardiens :

Bernardoni, Petkovic

Défenseurs :

Manceau, I.Traoré, R.Thomas, Ebosse, Doumbia

Milieux :

Cabot, Brahimi, Mangani, B.Mendy, Capelle, Pereira Lage, Ounahi, Taïbi, Fulgini, Boufal

Attaquants :

El Melali, Cho, Bahoken, Thioub.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

P.Lopez – Saliba, Balerdi, L.Peres – Kamara (cap), Lirola, Gerson, Rongier, De La Fuente, Dieng, Harit

SCO Angers :

Bernardoni – Thomas, Traoré, Manceau – Doumbia, Mangani, Mendy, Cabot – Fulgini, Cho, Boufal

Le Stade

Ce match se jouera au stade Raymond-Kopa (17 048 places).

L’Arbitre de cet Angers – OM

L’arbitre désigné pour Angers – OM ce mercredi est monsieur Ruddy Buquet. Il sera assisté de Guillaume Debart, Cyril Mugnier sur les touches, et de Cédric Dos Santos (quatrième arbitre) et Éric Wattelier (Var).

La Météo

Prévision météo à Angers à 21h (*)

– Ciel dégagé (couverture nuageuse 9%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 16°C / ressentie 16°C

– Vent : NE 7km/h

– Taux d’humidité : 72%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations Angers vs OM EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 18 Match nul : 13 Victoires Angers : 13

Déclarations d’avant-match

« Il y a de la fatigue et cela s’est vu à la fin du match face à Rennes. On doit faire attention aux blessure car n a un effectif court. Concernant Milik, le médecin m’a dit qu’il va mieux et qu’il est proche de faire son retour. Mais sur le court terme, c’est un risque de le faire jouer. On pensait qu’il jouerait demain mais ça ne sera pas le cas. On espère qu’il pourra revenir dimanche contre Lens. (ce weekend). » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (21/09/2021)

« J’attends une réaction de mon équipe. J’attends un rebond. On parle beaucoup de l’OM, le défi est élevé mais la passion l’est autant. On a été sonné par le score contre Nantes. On a manqué d’efficacité. Il faut digérer la défaite, le score, mais on a du contenu depuis le début de saison. On a des repères sur lesquels il faut s’appuyer » Gérald Baticle – source : Conférence de presse (21/09/2021)