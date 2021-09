Angers – OM : Le onze de départ de Sampaoli sans Guendouzi ni Under et avec deux grosses surprises !

L’OM dispute ce mercredi son 7e match (même si le match face à Nice sera rejoué en octobre) de la saison 2021/2022 en Ligue 1. Pour cette rencontre face au SCO Angers, voici le onze de départ mis en place par Jorge Sampaoli !

Pour cette 7e journée de Ligue 1, Jorge Sampaoli a décidé de faire confiance à Pau Lopez dans les buts, qui est clairement devenu le numéro un du poste ! Alvaro étant suspendu, Balerdi garde sa place dans la défense à trois aux côtés de Caleta Car et Amavi. Kamara est titulaire au milieu avec Rongier et Gerson, alors que Guendouzi et Under sont sur le banc pour souffler un peu. Dieng, Harit et Henrique sont titularisés en attaque.

LE ONZE DE SAMPAOLI face à Angers

P.Lopez

Caleta Car Balerdi Amavi

Kamara

Lirola Rongier Gerson

Harit Dieng Henrique

On a un effectif assez court — Sampaoli

« L’OM de Bielsa a fait une très grande première partie de saison et on espère faire de même. On espère ne pas baisser en seconde partie de saison et cela sera lié avec l’évolution de l’équipe… L’exigence de chaque match requiert que tout le monde soit à 100%. Et au sein de l’équipe où il y a beaucoup de concurrence, tous les joueurs peuvent jouer. La rotation doit continuer pour des questions de rendement, parce que chaque joueur doit être à 100%. C’est normal de voir différentes équipes à chaque match pour ces raisons-là. (…) Certains joueurs ont accumulé des matchs et ça s’est vu lors de la deuxième mi-temps contre Rennes parce que le match était exigeant. Donc il faut faire attention aux blessures et parce qu’on a un effectif assez court. Il y aura la possibilité de faire des changements. On est obligés de continuer à effectuer une rotation dans l’équipe. (…) À ce poste, où il n’y a pas tant de rotation, il faut faire attention. On a un effectif assez court en défense donc on fait attention à la fatigue. En défense, Luan et Saliba ont joué quasiment tous les matchs, donc on va analyser les prochaines rencontres pour voir s’ils joueront. (…) Je ne m’imagine pas diriger une équipe avec moins d’intensité. On travaille donc par rapport à ça. » Jorge Samapoli – source : conférence de presse (21/09/2021)