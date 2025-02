Angers – OM : Le onze de Roberto De Zerbi avec deux recrues hivernales titulaires !

L’Olympique de Marseille se déplace à Angers ce soir à 20h45 en fermeture de la 21e journée du championnat de France. Voici le onze composé par Roberto De Zerbi.

Le mercato est terminé et l’OM doit continuer sa belle fin de saison pour tenter de mettre la pression sur le PSG et espérer mettre du suspens dans cette Ligue 1. Pour ce match face au SCO, le coach Roberto De Zerbi ne comptera pas sur Rongier, malade et Amine Harit qu’il a laissé hors du groupe.

Rulli est dans les buts. La défense à trois est composée de Balerdi, de Cornelius ainsi que de Murillo. Merlin est aligné au poste de piston gauche tandis que Luis Henrique occupe le même poste à droite. Højbjerg est accompagné de Bennacer dans l’entre jeu en compagnie de Rabiot aligné dans son rôle hybride sur le côté gauche. Greenwood est titularisé à droite, Gouiri est seul en pointe.

Avec Bennacer et Gouiri !

Rulli

Murillo Balerdi Cornelius

Henrique Bennacer Hojbjerg Merlin

Greenwood Rabiot

Gouiri

L’Arbitre de ce Angers – OM

L’arbitre de la rencontre sera Hakim Ben El Hadj Salem. Il sera assisté par Cyril Mugnier et Valentin Evrard. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Mickaël Leleu. Les deux arbitres assistants vidéo seront Stéphanie Frappart et Ludovic Zmyslony.

La Météo

Prévision météo à Angers à 21h (*)

– Averses (couverture nuageuse 100%)

– Pourcentage de pluie : 51%

– Température 5°C / ressentie 4°C

– Vent : SE 7km/h

– Taux d’humidité : 99%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations Angers – OM (championnat)

Victoires de l’OM : 19 Matchs nuls : 14 Victoires du SCO : 13

Déclarations d’avant-match

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse

Lors du traditionnel exercice de la conférence de presse d’avant match ce vendredi, le coach lombard a évoqué la manière dont ses joueurs devraient se comporter face au SCO :

«Angers a peu de possession, mais ils ont des joueurs techniques. Qui savent jouer. C’est un peu un contraste avec nous. Il faut être attentif et bien défendre. On ne doit pas prendre de risques pour perdre des ballons bêtement. Il faut être prêt à réagir et rapidement récupérer le ballon. »