Angers – OM : « Luis Henrique a clairement perdu des points… »

L’Olympique de Marseille a réalisé sa pire prestation de la saison ce mercredi soir face à Angers en terminant sur le score de 0-0 au Stade Raymond Kopa à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Luis Henrique, titulaire lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille a clairement montré un autre visage ce mercredi soir face à Angers au Stade Raymond Kopa. Un match bien plus poussif que les précédents avec un remaniement en défense et au milieu de terrain. Présent dans le onze sur le côté droit de l’attaque, Luis Henrique a été extrêmement décevant.

Luis Henrique a clairement perdu des points

Titularisé par Jorge Sampaoli sur le côté droit de l’attaque aux côtés de Bamba Dieng et d’Amine Harit, le Brésilien a été plus que décevant. Relégué à un rôle de remplaçant avec les arrivées d’Ünder et Konrad De La Fuente, l’ancien joueur de Botafogo n’a pas su saisir sa chance. Les supporters marseillais retiendront avant tout son énorme raté face à Bernardoni en début de rencontre après une superbe passe en profondeur de Bamba Dieng… Mais ce n’est pas seulement à cause de cette mauvaise décision que l’ailier a perdu des points. Dans le jeu, il n’a rien apporté si ce n’est des passes vers l’arrière après des débordements sans intérêt. Un manque d’implication tactique qui risque de ne pas plaire à son coach…