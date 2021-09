Voici le Replay du dernier Débat FAQ Marseille diffusé en direct ce mardi (15h30). Rayane Benmokrane et Nicolas Filhol étaient en live pour répondre à vos questions et aborder les thèmes de votre choix ! Au programme : La conférence de presse de Sampaoli et Konrad De La Fuente, le match face à Angers, les possibles combinaisons pour composer le onze mais aussi la vente OM avec les explications de Matthias Manteghetti et une pensée pour René Malleville…

