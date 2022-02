C’est un format lancé depuis quelques semaines, nos journalistes Benjamin Courmes, Nicolas Filhol et Rayane Benmokrane reviennent sur le weekend sport et parlent parfois même de cinéma ou télévision. Au menu de cet épisode, Antonetti, Neymar, Dieng et Gueye ou encore le Stade Toulousain et le Al Star Game NBA…