Apéro Mercato OM : De Zerbi accélère sur ses priorités ! Carboni Greenwood, Samba, Yuksek…

Voici le dernier opus de l’Apéro Mercato été 2024, avec nos journalistes Nicolas Filhol et notre invité Massimo Stern ! Ils passent en revue les dernières infos et rumeurs mercato et le gros dossier du coach.

L’Apéro Mercato voir l’émission ci-dessous :

Le sommaire de l’émission :

Grosse info côté arrivées

Samba priorité de l’OM au poste de gardien ? Selon l’Equipe, « Brice Samba semble tenir la corde »

Le portier des Bleus a déclaré en conférence de presse : « Ce n’est pas à l’ordre du jour en toute franchise. J’ai vu plein de choses circuler sur les réseaux sociaux je ne vais pas mentir. Après, tout le monde connait l’attachement que j’ai avec ce club que j’ai connu à l’âge de 18 ans. Ensuite on verra bien. Je ne me prends pas la tête et on verra la position de Lens vis-à-vis de moi. »

Accord pour Pau Lopez avec Côme (Di Marzio), prêt avec OA 5M€.

Meslier, Filip Jorgensen (Villarreal) selon la Provence aussi visés.

Grosse info côté départs

Veretout pas convaincu par le Qatar ? Prêt à partir comme Gigot, Kondogbia, Lopez et Sarr selon l’Equipe.

En Vrac



Deux milieux turcs visés : selon Ertan Süzgün, l’OM serait prêt à tenter le coup pour le milieu de terrain de Fenerbahçe, İsmail Yüksek. Selon le média allemand Sky.de, le Borussia est prêt à laisser filer son milieu de terrain Salih Özcan. le montant attendu est évalué à environ dix millions d’euros.

Selon Gianluca Di Marzio, Valentin Carboni (19 ans) se reproche de plus en plus de l’OM. Le jeune meneur de jeu argentin est la priorité du coach marseillais. Pour Mason Greenwood (22 ans). Marseille a fait une offre plus importante que les Biancocelesti ces dernières heures.

Selon Hakim Zhouri « l’OM n’a reçu aucune offre pour Ounahi… il y a des clubs qui discutent avec l’OM, des clubs saoudiens et Européens mais pour l’heure absolument rien de concret. »

Andreas Skov Olsen (24 ans / ailier droit / FC Bruges) est suivi de près par l’OM selon le média danois Bold.

Mercato concurrent OM

Selon Fabrizio Romano, Arthur Theate (24 ans) va signer à Al Ittihad pour 18M€