Après Benfica-OM (1-1), Saliba a hâte de jouer au Vélodrome !

Après son match nul 1-1 face à Benfica dans son cinquième match de préparation, l’OM est toujours invaincu. Entré en jeu en seconde période, William Saliba a fait part de sa réaction.

Prêté à l’OM par Arsenal cette saison, William Saliba a eu l’occasion d’entrée en jeu en seconde période face à Benfica hier soir. Après sa deuxième apparition sous la tunique olympienne, le défenseur central a réagi à l’issue de la rencontre.

« Oui, c’est clair que c’était une belle opposition face à une bonne équipe de Benfica qui va préparer les barrages de Ligue des champions. Je reprends le rythme petit à petit étant donné que ça fait qu’une semaine que je suis là. Ça me fait du bien de jouer, de prendre quelques minutes et de prendre du rythme. Ça peut que me faire du bien. Tout le monde m’a bien accueilli. Je connaissais certaines personnes, j’apprends à connaître les autres, c’est super. Il nous reste deux matchs de préparation à disputer. Il faudra être très concentré parce que le match de championnat arrive très vite. C’est sur que le match de samedi au Vélodrome on l’attend avec impatience parce que ça fait longtemps qu’on a pas eu les supporters au stade et je pourrais découvrir ça ! » William Saliba – Source : Interview OM.fr (25/07/2021)

SALIBA SAIT TOUT FAIRE – NASSIM TIRECHE

« Il a les qualités pour jouer en tant que stoppeur ou libéro. Il est à l’aise techniquement, complet, il sait tout faire. Il a une large de progression énorme, à son âge et à son poste c’est encore un bébé. Il y a vraiment des belles choses à faire avec lui. Selon moi il peut arriver directement titulaire dans cette équipe. Il est au-dessus de Balerdi et Alvaro. C’est un Caleta-Car à son prime, il a de quoi largement être titulaire dans cette équipe. » Nassim – Source: Débat Foot Marseille (12/07/21)

IL ME VOULAIT DANS SON ÉQUIPE – WILLIAM SALIBA

« On a parlé. Il me voulait dans son équipe. Il m’a expliqué que même si j’étais un bon joueur pour l’instant, j’avais beaucoup de choses à améliorer. Avec lui, j’aurai ces axes de progression. (…) La philosophie de jeu me plait. Je peux jouer à quatre, à gauche comme à droite. Tant que l’équipe est bien, je peux jouer partout. » William Saliba – Source : Olympique de Marseille (18/07/21)