Après Garcia, c’est au tour d’Aulas de continuer de rager sur la qualif’ européenne de l’OM (et aussi celle de Rennes)….

La dernière saison de Ligue 1 a été interrompue à la 28ème journée en raison de la pandémie de Coronavirus. Une décision qui a figée le classement et envoyée en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais. Jean-Michel Aulas ne l’a toujours pas digéré…

C’est un fait, les clubs français réalisent un mauvais début de campagne européenne cette saison. L’Olympique de Marseille et le Stade Rennais n’ont par exemple pas encore pris le moindre point en Ligue des Champions. Les hommes d’Aulas auraient-il fait mieux ? Le principal intéressé en semble persuadé…

« des performances qui sont proches du néant »

« La double peine est d’avoir été spolié (d’une qualification en Coupe d’Europe, ndlr) en étant barré au profit d’autres clubs. C’est la France qui est aujourd’hui pénalisée par des performances qui sont proches du néant. Cela va influer sur le classement européen (du football français). Est-ce que cela me donne raison ? Plus les jours passent et plus les événements se succèdent. On se rend compte que nous nous retrouvons dans la même situation que la saison dernière quand la Ligue avait pris la décision de tout arrêter, privant le football professionnel français de 300M€ de droits TV… »

Jean-Michel Aulas – Source : AFP