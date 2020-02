Après la victoire à Lille, Ménès l’avoue : « L’OM vient de frapper un grand coup »

Ce dimanche l’Olympique de Marseille s’est imposé 2-1 à Lille pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Pour Pierre Ménès, le club marseillais a réalisé la belle opération au classement avec cette victoire.

Sur son blog, Pierre Ménès s’est exprimé sur la victoire de l’OM à Lille ce dimanche. Le journaliste a décidé de mettre les Marseillais déjà seconds du classement de Ligue 1 tant ces trois points étaient importants.

on peut dire sans se tromper que l’OM finira deuxième de LIGUE 1 — MENES

Selon l’éditorialiste de Canal +, le fait de s’imposer à Lille est une « immense performance » de la part de l’Olympique de Marseille.

« Depuis 14 ans maintenant que je tiens ce blog, je vous ai habitués à titrer au moins une fois par an « Machin déjà champion ». Comme on sait qui terminera champion depuis la première journée, j’ai décidé d’opter pour une variante après cette immense performance de l’Olympique de Marseille à Lille. Parce que désormais, on peut dire sans se tromper que l’OM finira deuxième de ce championnat. Ce match a connu un déroulement assez étrange, avec un scénario qu’on ne peut voir que dans le football. (…) Voilà, l’OM vient de frapper un grand coup. Son entraîneur fait un véritable sans-faute depuis le début de la saison et il ne faut pas oublier que l’OM a gagné ce match sur le terrain d’un concurrent direct sans Payet, chose qu’il n’avait réussie qu’une seule fois en cinq matchs disputés sans son maître à jouer. » Pierre Ménès – Source : Blog Canal +