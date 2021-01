Après PSG – OM, Pierre Ménès pointe du doigt un joueur marseillais « dangereux et violent » !

Le PSG s’est imposé 2-1 face à l’OM lors du trophée des champions mercredi. Pierre Ménès a débriefé cette rencontre, il estime que le PSG n’a pas eu besoin de forcer son talent pour gagner ce match et pointe du doigt Alavaro…

Sur son BLog, Pierre Ménès a donné son sentiment après ce PSG – OM (2-1). Le consultant de Canal+ n’a pas du tout aimé le match d’Alvaro qu’il qualifie de joueur dangereux et violent…

« Paris comme d’habitude »

Le PSG remporte son dixième Trophée des Champions au terme d’un petit match, face à un OM qui s’est mis à jouer trop tard. https://t.co/aLWCZjZNU4 — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 13, 2021

Paris a gagné et pourtant, on a eu droit à un tout petit PSG — Ménès

Paris a gagné et pourtant, on a eu droit à un tout petit PSG, qui a joué sur un rythme qu’on peut qualifier de « pépère » si on veut être gentil et de « médiocre » si on veut être méchant. (…) Entre son traitement de faveur sur Neymar et l’obstruction sur Mbappé en première période, il faut m’expliquer comment le défenseur espagnol a pu terminer ce match. Je trouve qu’on est d’une mansuétude absolument invraisemblable avec ce joueur, qui est dangereux et violent. À 2-0, Germain est entré et les Marseillais ont réduit le score sur un joli centre de Thauvin – que j’ai trouvé plutôt en jambes – coupé par Payet au premier poteau. Mais à part deux frappes pour effrayer les pigeons de Sakaï et Thauvin dans les ultimes instants, il n’y a pas eu d’occasion d’égaliser pour les Olympiens dans le temps additionnel. » Pierre Ménès – source : Canal+ (13/01/2021)