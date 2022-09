Arbitrage bienveillant en faveur de l’OM ? Nabil Djellit accuse…

L’arbitrage de Benoit Millot lors de ce OM-LOSC a été plutôt sévère, avec énormément de cartons distribués. Mais pour Nabil Djellit, les Marseillais s’en sortent bien à ce niveau là…

Il y a eu plusieurs situations litigieuses lors de ce OM-LOSC ce samedi au stade Vélodrome. Le contact sur Adam Ounas en première MT, mais aussi une légère poussette dans le dos sur Alexis Sanchez… deux situations qui n’ont pas conduit Benoit Millot a désigner le point de pénalty. Le but de Samuel Gigot à la limite du hors-jeu était aussi discutable, mais le Lillois couvrait bien avec son pied de quoi rendre valable la réalisation du Marseillais…

Mais pour Nabil Djellit, l’arbitre a légèrement avantagé l’OM…

L’OM comme le PSG a eu un arbitrage plutôt bienveillant– Djellit

« L’OM, comme le PSG vs Brest, a eu un arbitrage plutôt bienveillant. Pour vous y avait-il penalty sur Ounas ? » Nabil Djellit— Source: Twitter (10/09/22)

L’OM, comme le PSG vs Brest, a eu un arbitrage plutôt bienveillant… #OMLOSC — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) September 10, 2022

Pour vous y avait-il penalty sur Ounas ? #OMLOSC — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) September 10, 2022

L’Olympique de Marseille a pris les trois points ce samedi face au LOSC pour le match de la septième journée du championnat de Ligue 1. Une victoire sur le score de 2-1 qui fait du bien au moral après la défaite frustrante 2-0 face à Tottenham.

Paulo De Fonseca s’est montré élogieux envers l’équipe d’Igor Tudor :

Evoluer contre l’OM, c’est différent– De Fonseca

« Je suis un peu frustré. Comme je l’ai dit, évoluer contre l’OM, c’est différent. C’est difficile quand on joue le rapport de force individuel. Je le sais du championnat d’Italie. Marseille est une équipe très dure à jouer avec des joueurs incroyables, mais j’ai vu de belles choses de notre part. On s’incline sur un détail, un coup-franc. Mais on les a perturbés dans leurs habitudes. On a eu un souci sur une contre-attaque. Mais je pense que l’on pouvait prendre au moins un point. » Paulo De Fonseca— Source: Conférence de presse (10/09/22)

Je n’ai pas aimé qu’il soit sifflé — Tudor

« La sortie de Balerdi ? C’est une chose qui ne me plait pas. Je n’aime pas sortir un joueur comme ça. Ce n’est pas qu’il jouait mal mais je trouvais que l’arbitre avait le carton facile et j’avais peur qu’il soit expulsé. Je n’ai pas aimé qu’il soit sifflé. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse (10/09/22)