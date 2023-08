Arbitrage : Lannoy explique pourquoi le VAR a bien fait de refuser le but à l’OM !

D’après les propos du directeur technique délégué en charge de l’arbitrage professionnel, qui a été interrogé par le journal L’Equipe, l’annulation du but de l’OM lors du match contre Metz (2-2) vendredi dernier s’explique par des images qui n’ont pas été diffusées à la télévision…

Interrogé par le journal l’Equipe, directeur technique délégué chargé de l’arbitrage professionnel, Stéphane Lannoy, a justifié la décision de refuser le but de Valentin Rongier . Un but qui aurait changé le cours de la rencontre face à Metz puisque que l’OM aurait ainsi mené 2-0 en début de seconde période.

« J’ai regardé le match en direct à la télé et, avec les images proposées, je ne voyais pas de situation de faute sur l’instant, confie-t-il à nos confrères. Mais, en regardant les caméras utilisées par le VAR, on voit un contact avéré. Les images de la caméra opposée ne sont pas apparues à l’antenne et elles montrent que M. Sarr ne touche jamais le ballon. Non pas avec sa première jambe, mais avec sa seconde jambe d’appui au sol, il vient toucher le pied du Messin au point de le déséquilibrer et de commettre la faute (…) « C’est la caméra opposée qui le fait basculer. Cela prouve l’intérêt pour l’assistant vidéo de travailler les différents angles, » a ainsi déclaré Stéphane Lannoy, dans les colonnes du quotidien sportif.

Stéphane Lannoy, le patron des arbitres, affirme que le but de Rongier devait bien être annulé. Il explique à l'Equipe qu'une autre caméra le prouve : « Les images de la caméra opposée ne sont pas apparues à l'antenne et elles montrent que M. Sarr ne touche jamais le ballon. Non…

