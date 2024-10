Arbitrage OM PSG : Johan Micoud s’en prend à Letexier

Moi, je suis d’accord avec Amine Harit. Il dit »Je ne le vois pas arriver », c’est vrai, parce qu’il est de côté, et de l’autre côté il y a Marquinhos qui arrive et qui le devance, et il l’effleure. Et après, j’en veux à Marquinhos parce que franchement, il n’a pas mal marqué, il a dû prendre un coup de crampons, mais il est resté cinq minutes au sol. J’avais l’impression qu’il avait vraiment mis un impact fort sur les côtes et j’avais peur. Mais quand tu vois le ralenti, il n’y a presque rien. Alors un jaune, oui, je veux bien, mais quand tu mets un rouge aussi rapidement, il faut être sûr de soi. Et derrière, le VAR ne dit rien encore… Cette action-là tue le match, c’est fini. »

Je fais mon travail et j’essaie d’être juste techniquement – Letexier

De son côté, François Letexier n’en démord pas, il estime avoir fait le bon choix et c’est ce qu’il a expliqué au terme de la rencontre au micro de DAZN : « Si Harit n’avait pas joué le ballon, ça n’aurait pas été une faute grossière mais un acte de brutalité. Le motif de l’exclusion aurait été différent. Je ne conteste donc pas qu’il joue le ballon, mais je dis qu’entre un joueur qui joue le ballon de la poitrine et un autre qui le joue avec la jambe tendue et une semelle au niveau du sternum, il y a une différence qui me semble majeure. Je suis conscient que cette décision a eu un impact sur le spectacle et ce n’est pas ce qu’on cherche, c’est la justesse technique. Je sais que mes décisions ont de grosses conséquences, j’en suis désolé pour ceux qui ont été déçus, mais je crois être dans le vrai quand je fais mon travail et que j’essaie d’être juste techniquement, » a ainsi déclaré l’arbitre de la rencontre pour justifier son choix.