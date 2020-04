Arbitre lors d’une terrible injustice pour l’OM, il lâche: « si le VAR avait alors existé… J’aurais été sauvé! »

Il y a 30 ans, Benfica éliminait l’OM en d’une finale de Coupe des champions suite à un but marqué de la main par Vata. L’arbitre de la rencontre est revenu sur ce match…

Cela reste une énorme désillusion pour les supporters marseillais. Benfica avait arraché une qualification grâce à un but non valable, ce qui avait rendu fou de colère Bernard Tapie. L’arbitre de ce match d’avril 1990, Marcel van Langenhove regrette son erreur sur le but marqué de la main par Vata mais charge l’attaquant du club portugais dans l’Equipe.

le tricheur est Vata, pas moi — Van Langenhove

« Ah, si le VAR avait alors existé… J’aurais été sauvé ! Je n’ai pas fait d’erreur, c’est de la malchance. Je ne vois pas la main et je valide le but. Je comprends la déception des Marseillais, le tricheur est Vata, pas moi… Et aussi celui dont je ne citerai pas le nom, qui met le feu aux poudres… J’ai été maire de Wemmel pendant neuf ans, je suis encore bourgmestre d’honneur, demandez aux gens d’ici si je ne suis pas honnête. J’ai été élu meilleur sifflet de Belgique, sept fois de suite, de 1984 à ma retraite en 1991. (…) J’ai reçu des menaces, ils sont sanguins à Marseille ! Mais je suis revenu deux fois avec des élus de l’intercommunale, pour des séminaires. On a mangé Chez Michel, près de la mer. C’était bon ». Marcel Van Langenhove – source : L’Equipe