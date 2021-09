As Monaco – OM (0-2) : Un gros coup pour les olympiens avec un grand Bamba Dieng

L’Olympique de Marseille s’impose face à l’AS Monaco (0-2) au stade Louis II grâce à un doublé de Bamba Dieng à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1.

AS Monaco 0 2 OM 37′ Dieng 60′ Dieng

Le Onze de Départ :

Lopez

Saliba, Balerdi, Peres

Lirola, Rongier, Kamara,

Under, Guendouzi, Dieng

Harit

Le Match

L’Olympique de Marseille a ouvert la marque face à l’AS Monaco au stade Louis II grâce à un but de l’intenable Bamba Dieng en fin de première période (37′, 0-1). Ce but récompense le très bon match des marseillais et la prestation de haut niveau jeune sénégalais. Ce dernier aurait pu marquer plusieurs buts avant la pause mais a notamment touché le poteau à deux reprises.

Il a finalement été récompensé en deuxième mi-temps en réalisant un doublé, son premier en Ligue 1. Dieng élimine Disasi sur un contrôle orienté et une frappe en pivot du droit (0-2, 60′) pour tromper le gardien Monégasque.

A noter le très bon match de la dernière recrue de l’OM Amine Harit, lequel remplace poste pour poste Dimitri Payet (blessé) dans l’axe de l’attaque Olympienne.

Les hommes de Jorge Sampaoli ont ainsi dominé largement cette rencontre en se procurant de très nombreuses occasions de buts. L’Olympique de Marseille compte désormais trois victoire et un match nul sur les quatre premiers matchs de championnat (le match de Nice étant à rejouer). Un super début de saison des olympiens.

Le premier But de Dieng