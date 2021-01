AS Monaco – OM : A quelle heure ? Sur quelle chaîne TV ?

L’OM va affronter l’AS Monaco ce samedi pour l’occasion de la 21e journée de la Ligue 1. Après la défaite concédée face à Lens mercredi à domicile, les hommes d’André Villas-Boas tenteront de se relancer face aux Monégasques… A quelle heure et sur quelle chaine TV voir ce match ?

Après la défaite face à Lens, Marseille se déplace à Monaco. Le club pointe à la 6e place du classement à 8 points du podium et à 4 points de Monaco. Présent en conférence de presse hier, André Villas-Boas a confirmé les absences de Jordan Amavi toujours forfait tout comme Boubacar Kamara. Alvaro et Lirola seront de retour, Gueye et Rongier sortis sur blessure face à Lens devraient être finalement disponibles…

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco aura lieu à 21h au Stade Louis II. Le match sera retransmis en direct sur CANAL+.

monaco – om en Streaming

Pour regarder l’AS Monaco – OM en streaming sur Internet, rendez-vous sur le site Internet de la chaîne Canal+. Pour cela vous devait vous abonner au préalable aux plateformes.

Les commentaires en direct du match as monaco – om

Vous pouvez suive notre live texte de ce match sur notre site www.footballclubdemarseille.fr. Au coup de sifflet final nous vous proposons également notre émission « L’Après Match » en direct sur nos chaines Twitch et YouTube.

Le groupe de l’OM

L’entraîneur de l’OM André Villas-Boas dispose d’un groupe amputé d’Amavi et Kamara pour ce match de championnat face aux Monégasques.

Gardien :

Mandanda, Pelé, Simon

Défenseurs:

Sakai, Nagatomo, Balerdi, Caleta-Car, Alvaro, Lirola

Milieux :

Cuisance, Khaoui, Gueye, Rongier, Sanson

Attaquants :

Milik, Henrique, Payet, Radonjic, Germain, Benedetto, Thauvin