AS Monaco – OM // Les Notes de FCM : Thauvin, Cuisance, Balerdi dépassés, NR7 sauve l’honneur… Les Marseillais ont sombré !

L’Olympique de Marseille s’est incliné à Monaco sur le score de 3-1 ce samedi soir… Léger mieux avant de sombrer totalement.

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S. Mandanda: 5/10

Quelques arrêts de folie malgré les 3 buts…

Peu de reproches à faire à Steve Mandanda ce samedi soir après la défaite face à Monaco. Il ne peut rien faire sur le premier but… Sur le second, sa sortie est hasardeuse et aurait pu éviter le but de Tchouameni. Il saute pour les photographes sur le boulet de canon de Jovetic, offrant le 3-1… A noter tout de même ses relances à la main trop peu précises, notamment sur Radonjic qui tentait souvent de prendre la profondeur.

P.Lirola : 5/10

De belles perspectives d’avenir !

Dans une équipe moins malade, il aurait pu apporter plus. Pour son second match, Pol Lirola s’en est plutôt bien sorti. Moins offensif que face à Nîmes, l’Espagnol n’a pas réussi à aussi bien trouver Thauvin dans le couloir droit.

D. Caleta-Car : 4/10

Patron puis incognito…

Solide en début de match, Duje Caleta-Car s’est même offert le luxe de délivrer une superbe passe décisive pour Nemanja Radonjic. En seconde mi-temps, il a été transparent et s’est laissé manger par les Monégasques qui ont enclenché la deuxième.

Alvaro.G : 5/10

Une glissade qui a coûté chère…

Cette erreur lors du corner de l’AS Monaco après la pause est venue gâcher une première mi-temps pourtant satisfaisante. Avant la mi-temps d’ailleurs, il intervient bien devant Ben Yedder pour l’empêcher d’armer une frappe quasiment à bout portant…

H.Sakai : 5/10

Combatif mais toujours trop limité…

A gauche, il n’a pas Thauvin avec qui combiner. C’était plus difficile pour lui de trouver Radonjic dans ce couloir. Moins présent offensivement, il a tenté d’être au moins propre défensivement. Il a réussi. Pendant 45 min. Puis il a coulé comme les autres… L’entrée de Golovin ne lui a franchement pas fait de bien.

P. Gueye : 4/10

Pas le meilleur contexte pour laisser exploser son talent…

On sent beaucoup de qualité chez Pape Gueye. C’est d’ailleurs ce qu’il nous a montré en début de match : de l’envie, de la combativité, de l’anticipation et surtout un bon jeu de passe. En seconde période, lorsque l’équipe a commencé à décliner, on l’a senti de moins en moins bien, comme gangréné par ce qu’il se passait autour de lui.

L.Balerdi : 3/10

Espérons que Dortmund n’a pas effacé son nom du vestiaire…

Parce qu’il va vite y retourner. Leonardo Balerdi n’a tout simplement pas le niveau pour jouer dans cette équipe. Avec toutes les absences qu’il y a, André Villas-Boas n’avait pas vraiment le choix de le mettre sur le terrain à ce poste. L’Argentin a été très décevant, s’est laissé dépassé dans tous les compartiments du jeu et a fait beaucoup de fautes. Définitivement pas un danger pour Kamara ou Gueye au poste de numéro 6.

M. Cuisance : 2/10

Mais pourquoi Villas-Boas le voulait-il autant?

Il faudrait peut-être que l’on nous explique ce qu’il se passe avec Michaël Cuisance. On sent de l’envie, de la volonté de jouer vers l’avant… Mais que c’est brouillon ! En conférence de presse lors de son arrivée, il avait clamé son envie de rester à Marseille. Il va falloir faire beaucoup mieux pour espérer que l’OM lâche près de 18M€ pour s’attacher ses services… (Remplacé par Khaoui à la 75′ qui n’a fait que 3 passes et qui n’en a réussi aucune…)

F. Thauvin : 2/10

Déjà la tête à Milan…

Et clairement, ça s’est vu sur ce match. Thauvin a été transparent. Tellement transparent qu’il semblait attristé par la défaite 3-0 des Rossoneri face à l’Atalanta. Pour une fois, le jeu offensif a un peu plus penché à gauche, vers Radonjic. Après le but du Serbe, il a l’occasion d’enclencher une contre-attaque et de servir Benedetto qui partait dans la profondeur. Il a préféré tenter sa chance de loin, voyant que Lecomte était quelque peu avancé mais la frappe était trop peu précise. (Remplacé par Germain à la 66′. L’ancien Monégasque s’est même retrouvé latéral droit à un moment. Il a joué partout, sauf au poste d’attaquant.)

N.Radonjic : 6/10

L’éclair de génie puis plus rien…

C’était un peu son tube de l’été avant de tomber dans l’oubli. Bien lancé par Caleta-Car, le Serbe s’est défait de la défense (très lente) monégasque en jouant de sa vitesse. Il trompe parfaitement Lecomte d’une frappe pied droit. Ensuite, ça a été plus difficile pour lui de se créer des occasions. Il est cependant le seul à avoir tiré dans le cadre côté marseillais ! (Remplacé par Payet à la 67′ qui s’est planqué sur sa ligne. Pas de prises de risque ni percée de la part de celui qui apportait l’étincelle la saison dernière)

D. Benedetto : 2/10



Aussi bon que Milik après une saison blanche !

Personne n’a vu la différence à sa sortie pour le Polonais… Sauf que ce dernier vient de passer une saison placardisé par Naples. S’il a tout de même essayer de participer au jeu en redescendant, il ne s’est jamais bien placé dans la surface pour inquiéter le gardien de l’AS Monaco d’une frappe. D’ailleurs, il n’a pas frappé tout court ! 0 tir pour l’Argentin. (Remplacé par Milik à la 59′ qui n’a eu aucun ballons de la part de ses partenaires pour montrer de quoi il était capable. Il va lui falloir du temps avant de pouvoir s’exprimer sur le terrain et vraiment chiper la place à Benedetto.)

LE COACH

André Villas-Boas : 2/10

Incapable de changer quoi que ce soit…

Cela fait trois voire quatre matchs que son équipe part totalement à la dérive et qu’il ne trouve pas la solution. AVB tente des choses mais les joueurs n’y sont plus. Le discours ne passe pas, l’envie n’est plus là. L’inspiration non plus dans les changements. Faire sortir Radonjic au lieu de Cuisance qui était clairement en difficulté… Payet aurait pu être plus utile derrière Milik que sur le côté gauche où il n’a rien apporté.