ASSE – OM (0-2) – De Zerbi encence (ENCORE) RONGIER !

L’Olympique de Marseille s’impose (0-2) face à l’ASSE ce dimanche soir, lors de la 14ᵉ journée de Ligue 1. La réaction à chaud du coach de l’OM Roberto De Zerbi au terme de la rencontre.

De Zerbi : Rongier est déterminant

« On a vraiment fait une très belle première période, mais on ne marque qu’un seul but. On aurait pu créer plus d’occasions et on aurait pu marquer plus de buts vu la qualité de cette première mi-temps. Gagner ici, c’est difficile, Saint-Étienne avait fait 4 victoires ici sur 5 matchs. Le ‘De Zerbi ball’ ? Non, cela n’existe pas, ce sont les joueurs qui jouent, et ils sont très courageux. Ce soir, ils ont fait un très bon match. On peut encore améliorer la mentalité, la générosité sur le terrain, l’altruisme avec ses partenaires. Mais on doit se projeter directement sur Lille maintenant. Il faudra faire le même match à domicile face à nos supporters. Oui, je suis content du match de Rabiot ce soir et de ses prestations depuis qu’il est là. Je suis aussi très content de Rongier, il est déterminant, il a ce qui nous manquait. Il apporte l’équilibre, l’intelligence tactique, en plus de ses qualités sur le terrain », a déclaré l’entraineur de l’OM Roberto De Zerbi au micro de DAZN au terme de la rencontre.

