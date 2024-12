ASSE OM (0-2) – Kondogbia : « il y a eu la manière ce soir ! « 

L’Olympique de Marseille s’impose (0-2) face à l’ASSE ce dimanche soir, lors de la 14ᵉ journée de Ligue 1. La réaction à chaud du milieu de terrain de l’OM Geoffrey Kondogbia

Le débrief du match en direct sur YouTube juste après la rencontre

A lire aussi : ASSE – OM (0-1) : Contrôle poitrine, reprise de volée… le superbe but de Rabiot !

« Ce soir on repart en étant très contents car on ramène les trois points avec la manière. Il faut continuer sur cette lancée. On est à l’aise sur le terrain dans ce système de jeu. Le coach a mis quelque chose en place que l’on a bien respecté et cela nous a souri. Il faut continuer comme cela. Pour ma part je me sens plutôt bien car j’ai la confiance de l’entraîneur et je travaille dur. Il y a un groupe qui est très très fort et qui est en train de se construire. Tous ensemble on doit se soutenir et continuer, que ce soit dans les mauvais ou les bons moments, » a déclaré le joueur de l’OM au micro de DAZN au terme de la rencontre.