ASSE – OM (0 – 2) : Marseille passe totalement au travers !

L’Olympique de Marseille s’est incliné face à l’ASSE en match en retard de la première journée de Ligue 1. Hamouma et Bouanga sont les buteurs du côté des verts. Les marseillais ont subi leur première défaite de la saison.

OM 0 2 Hamouma 6′ Bouanga 71′

Le Match

Les hommes de Villas Boas ont complètement raté leur première période contre l’ASSE. Malmené dans le jeu l’Olympique de Marseille est ainsi mené un but à zéro À la mi-temps du match sur un but d’Hamouma (6′, 0-1). Face à une équipe joueuse, les hommes de Villas-Boas ont peu créé et on fait preuve d’une faiblesse technique rarement observé sous l’ère AVB.

En seconde période l’ASSE a décidé de laisser le ballon à l’OM en défendant avec un bloc bas. Marseille en a profité pour pousser et a raté deux énormes occasions de but. Marley Aké, entré à la pause, touche la barre transversale (51′). Dans la foulée, Sanson rate une énorme opportunité (53′) à bout portant au point de pénalty.

Marseille a eu des opportunités de revenir, mais s’est finalement fait punir sur un contre rapide des verts et une frappe enroulée dans la lucarne de Bouanga (71′,0-2)

Trois jours après la victoire face au PSG (0-1), l’OM concède ainsi sa première défaite de la saison.

Le but de l’asse

L’histoire est en marche ! L’ASSE ouvre le score au Vélodrome ! Hamouma encore !pic.twitter.com/96UCMxskIx — Alex (@Alex_InDaHouse2) September 17, 2020

La composition de départ

Mandanda

Sakai – Álvaro – Ćaleta-Car – Balerdi

Rongier – Kamara – Sanson

Thauvin – Lopez – Payet

