ASSE OM (0-2) : Un gros match des marseillais !

L’Olympique de Marseille s’impose (0-2) face à l’ASSE ce dimanche soir, lors de la 14ᵉ journée de Ligue 1. Grace à ce succès l’OM remonte à la seconde place du classement de Ligue à 5 points du PSG.

Rulli – Murillo , Balerdi, Kondogbia Merlin – Hojbjerg, Rongier – Greenwood, Rabiot, Henrique – Maupay

Le Match :

Les Marseillais ont certainement livré leur meilleure première période de la saison, couronnée par un but splendide signé Adrien Rabiot. Idéalement servi par Maupay grâce à un ballon piqué en une touche, le milieu de terrain olympien enchaîne contrôle de la poitrine et reprise de volée du pied gauche, ne laissant aucune chance à Larsonneur ! (0-1, 17e).

Ce but vient récompenser la maîtrise totale des hommes de Roberto De Zerbi, qui ont monopolisé le ballon et privé les Stéphanois de toute initiative. Les Olympiens ont enchaîné les mouvements offensifs avec bien plus de fluidité et d’intensité que lors de leurs précédentes rencontres. Cette première mi-temps aurait pu être parfaite avec un ou deux buts de plus.

La seconde période ressemble à la première avec une domination sans partage des marseillais. Fauché dans la surface, Greenwood réalise le break sur un pénalty transformé en deux temps (0-2, 64′).

L’Olympique de Marseille s’impose ainsi sur ce score et remonte sur la deuxième marche du podium à 5 points du PSG.

