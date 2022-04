ASSE – OM: Canal + furieux après le report

Initialement programmé ce samedi à 21h, le match entre l’ASSE et l’OM a été reporté ce dimanche à 15h, suite aux conditions climatiques neigeuses dans le Forez. Un report qui déplait à Canal…

Ce samedi l’Olympique de Marseille était censé jouer la rencontre face à l’ASSE à 21h pour le compte de la 30e journée. Finalement, le club nous a informé ce samedi que le match sera repoussé à aujourd’hui à 15h en raison de la neige qui est tombé en masse sur la ville de Saint-Etienne.

« Compte tenu des difficultés d’accès au stade Geoffroy-Guichard, la LFP a décidé en accord avec toutes les parties prenantes à l’organisation de la rencontre, de reporter #ASSEOM, prévue ce samedi, à demain dimanche 3 avril. L’horaire définitif sera communiqué rapidement. » Communiqué ASSE (02/04/22)

Canal + mécontent

La décision de la Ligue n’a pas plus au diffuseur de la rencontre, Canal +. La chaîne cryptée a indiqué que la qualité du produit ne serait pas optimale à travers un communiqué…

« La LFP a décidé unilatéralement de reporter ce match à dimanche 15h. Canal+ est donc contraint par la LFP de diffuser ASSE / OM ce dimanche à 15H sur Canal+ Décalé. Dans ce délai, seuls des moyens simplifiés pourront être acheminés par le prestataire de production de Canal+. Canal+ ne pourra pas être tenu pour responsable d’une diffusion dégradée. Nous ne sommes pas sûre d’être en mesure d’assurer la VAR ce dimanche. » Canal + (02/04/22)

HEURE ET CHAINE TV :

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’ASSE, match de la 30e journée, aura lieu ce dimanche à 15h00 au Stade Geoffroy Guichard. Le match sera retransmis sur Canal Plus Décalé…

ASSE – OM en Streaming

