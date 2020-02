ASSE – OM : « Certains supporters viennent pour se battre… », un « fight » dénonce la préfecture

Les supporters marseillais étaient attendus par les stéphanois aux abords du stade Geoffroy Guichard. Pour la prefecture de la Loire cet affrontement était prémédité des deux côtés…

Contactée par RMC, Céline Platel, directrice de cabinet du préfet de la Loire, donne sa version de ces heurts à l’abord du stade. La conclusion devrait être que les déplacements ne seront plus autorisés à l’avenir…

il y a une volonté d’en découdre

« Le dispositif a été calé avec les différents services concernés. On avait fixé un point de rendez-vous. Mais le fait est que, à un moment donné, il y a une volonté d’en découdre. Il y une posture, un état psychologique de certains supporters qui viennent nuire au bon déroulement du dispositif. Il y a certaines personnes (des deux côtés) qui viennent pour se battre et non pour le match. (…) L’arrêté préfectoral n’a pas été respecté. Plus d’une heure de retard pour les bus marseillais. Il y avait 50 personnes de plus que le nombre prévu (450 contre 400, ndlr). Une main est tendue par le préfet pour accueillir des supporters extérieurs. Des conclusions seront tirées de ces évènements. » Céline Platel – source – RMC

La Préfecture dénonce entre autre « une volonté d’en découdre »https://t.co/HNNOhanBOk — RMC Sport (@RMCsport) February 6, 2020